Création à Quito du premier groupe interparlementaire d'amitié entre l’Équateur et le Maroc

L’Assemblée nationale de la République d’Équateur a créé, lundi à Quito, un Groupe d’amitié interparlementaire avec le Maroc. Cette initiative intervient suite à une réunion de travail tenue, le 23 janvier, au sein de l’Assemblée nationale équatorienne, entre l’ambassadeur du Maroc en Equateur avec résidence en Colombie, Mme Farida Loudaya, et le président de la Commission de la souveraineté, de l’intégration, des relations internationales et de la sécurité intégrale, M. Fernando Patricio Flores Vásquez, issu du parti de droite "Mouvement CREO". La présidence de ce groupe d’amitié sera assurée par M. José Serrano Salgado, du parti au pouvoir "Alianza Pais", formation politique de centre-gauche dirigée par l’actuel président de la République, M. Lenín Moreno.

Influente personnalité de la scène politique équatorienne, M. Serrano Salgado a occupé plusieurs fonctions au sein du gouvernement équatorien, notamment celle de ministre de la Justice, des droits de l’Homme et des cultes (2010-2011), de ministre de l’Intérieur (2011-2016). Il a également été président de l’Assemblée nationale de 2017 à 2018. Ce groupe d’amitié interparlementaire compte parmi ses membres d’influentes personnalités de la vie politique équatorienne, représentant les principales forces politiques du pays, à savoir "Alianza Pais", "Fuerza Ecuador" (centre-gauche) et "SUMA" (centre-droit). Dans une déclaration à la MAP, Mme Loudaya a précisé que la création de ce groupe d’amitié constitue un événement inédit dans l’histoire des relations entre les deux pays dans la mesure où il s’agit de la première initiative du genre depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Equateur en février 1988.



Ce groupe d’amitié constituera un espace supplémentaire d’échange d’idées et d’expertises permettant de tisser des liens plus étroits entre les instances législatives des deux pays, a-t-elle ajouté. La diplomate marocaine a également indiqué que cette importante initiative qui intervient dans un contexte marqué par une dynamique positive de renforcement des relations entre Rabat et Quito, ne manquera pas de favoriser le dialogue sur différentes questions d'intérêt commun.

MAP: 29/01/2020