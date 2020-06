Déconfinement : Quelles mesures de prévention pour accompagner les différents métiers de l'artisanat marocain ?

Avec l'allégement progressif du confinement, la reprise des activités économiques et des commerces de proximité, dont l'artisanat marocain est très attendue. Pour nous éclairer sur les mesures de prévention qui accompagneront les artisans tout au long de cette relance, la MAP a contacté Imad Asma, Chef du service animation de la Chambre d'Artisanat de Rabat-Salé-Kénitra.



Quelles mesures de prévention pour accompagner la reprise des métiers de tissage, de la menuiserie et du cuir ?



Il est fortement préconisé de :



-Mettre en place des espaces réservés à l'accueil des clients et des fournisseurs de matières premières.



-Aérer à toute heure les lieux de travail.



-Gérer les heures de travail de manière à limiter les groupements.



-Stériliser régulièrement les outils de travail.



-Nettoyer les installations sanitaires des ateliers et stériliser leurs intérieurs et extérieurs avec l'aide des autorités.



Quelles mesures de précaution pour accompagner les foundouks et complexes ?



En plus des mesures précitées, d’autres recommandations s’ajoutent pour les foundouks et complexes :



-Interdire les groupements et respecter la distanciation sociale.



-Veiller à ce que les artisans, les visiteurs et les clients se déplacent dans un même sens et ce, en installant la signalisation nécessaire à cet effet.



-Désigner, si possible, une porte d’entrée et une autre de sortie ou adopter des barrages pour organiser la circulation.



-Stériliser les espaces dédiés à la réception des marchandises et matières premières et à la livraison des produits.



-Prendre la température de toute personne entrant dans ces espaces.



Quelles mesures de précaution pour accompagner les métiers de la pâtisserie ?



Pour les métiers de la pâtisserie, d’autres mesures en plus sont à respecter :



-Instaurer un circuit pour recevoir les clients en installant une signalisation et des barrières.



-Eloigner les produits des clients pour éviter que ces derniers les touchent ou toussent à proximité.



-Organiser les heures de livraison aux clients pour éviter les groupements.



-Stériliser l’argent reçu avant de le rendre aux clients.



Quelles mesures de prévention pour accompagner la reprise des métiers de la mécanique ?



D’autres précautions sont à prendre pour la mécanique, il s’agit de :



-Informer les clients du fait qu’une seule personne par véhicule sera accueillie.



-Ouvrir les fenêtres du véhicule et enlever tous les effets personnels.



-Stériliser les outils avant d’entamer les réparations.



-Stériliser le véhicule avant de le rendre au propriétaire.



Quelles mesures de prévention pour accompagner la reprise des métiers de la plomberie ?



Il est recommandé de mettre une combinaison de travail qui sera nettoyée quotidiennement et informer le client de la nécessité de nettoyer et stériliser l’espace d’intervention, ainsi que les outils de travail une fois l’intervention achevée.



Tous les métiers sont appelés à se plier aux mesures pour la reprise de leurs activités. Les artisans devront également respecter la distanciation sociale, porter les masques, se laver les mains fréquemment, tout en évitant les contacts directs.



Par ailleurs, un numéro vert est mis à la disposition des artisans 080 100 47 47 pour plus d'informations.



MAP: 10/06/2020