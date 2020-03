Enseignement à distance: Les sociétés de télécommunications offrent gracieusement l’accès aux sites du ministère

Les trois sociétés de télécommunications opérant au Maroc ont décidé d’offrir temporairement à titre gracieux l’accès à tous les sites et plateformes de “l’enseignement et la formation à distance”, mis en place par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cet accès gratuit dont bénéficient les élèves, les étudiants et les stagiaires sera assuré via les réseaux internet fixes et mobiles de Maroc Telecom, Orange et Inwi, indique un communiqué conjoint du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, et du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’Économie verte et numérique, notant que la gratuité ne concerne pas la chaîne “Youtube”.

MAP 22/03/2020