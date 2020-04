Entrée en vigueur, ce samedi, de l'interdiction du déplacement nocturne

La décision du ministère de l’Intérieur d'interdire le déplacement nocturne à compter du 1er Ramadan, de 19H00 à 05H00, entre en vigueur ce samedi.

Le ministère de l’Intérieur avait indiqué que cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de l’état d’urgence sanitaire durant le mois sacré.



Dans un communiqué, le ministère avait souligné qu’il est formellement interdit aux citoyennes et citoyens de se déplacer en dehors de leurs domiciles ou de se trouver sur la voie publique pendant cette tranche horaire que ce soit à pied ou à bord de différents véhicules de transport, à l’exception des personnes travaillant ou exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels.



Lors de la période de l'interdiction du déplacement nocturne, il sera procédé à la suspension des autorisations de déplacement exceptionnelles, remises par les autorités locales ainsi que les autorisations de déplacement pour le travail, remises par les secteurs public et privé, avait précisé la même source.



Tout en saluant l’esprit de responsabilité et la forte adhésion des citoyennes et citoyens dans le respect des différentes mesures préventives qui restent en vigueur toute la journée, les autorités publiques avaient souligné que les autorités locales et les services sécuritaires veilleront à l’application des mesures du contrôle strict à l’endroit de quiconque se trouvant sur la voie publique en dehors des restrictions annoncées dans le communiqué, sous peine de poursuites judiciaires dans le cadre des dispositions du décret-loi relatif à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, en particulier l’article 4, avait ajouté le ministère.

MAP: 25/04/2020