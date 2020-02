La Chambre des représentants souligne la position “ferme, franche et responsable” du Maroc sur la question palestinienne

La Chambre des représentants a souligné la position “ferme, franche et responsable” du Royaume du Maroc sur la question palestinienne.

Le Maroc a toujours insisté sur un ensemble de principes de base, dont une négociation d’égal à égal entre les parties palestinienne et israélienne comme moyen envisageable et efficace de parvenir à une solution équitable pour les frères palestiniens, juste, durable et fondée sur les résolutions de la légalité internationale, a affirmé la Chambre des représentants dans un communiqué consacré aux derniers développements de la question palestinienne.

Assurant qu’il suit avec “intérêt et préoccupation” les derniers développements de la question palestinienne, notamment depuis l’annonce du plan de paix américain pour le Proche-Orient, le 28 janvier, la Chambre des représentants a mis en exergue le statut spécial, religieux, spirituel et symbolique de la ville d’Al Qods et de ses lieux saints, conformément à l'”Appel d’Al Qods” signé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, et Sa Sainteté le Pape François.

Selon la même source, l'”Appel d’Al Qods” insiste clairement sur la recherche d’un avenir de paix et de fraternité et sur la préservation du statut d’Al Qods, dans le cadre de l’examen du statut final conformément aux résolutions et critères internationaux, dans le souci de parvenir à une solution objective, réaliste, applicable, durable et équitable pour la cause palestinienne.

La solution escomptée doit également respecter les droits légitimes du peuple palestinien consistant en l’édification de son État indépendant, viable et souverain, avec Al Qods comme capitale, de manière à instaurer la sécurité, la stabilité, la paix et les conditions d’une vie décente au Moyen-Orient.

