La création du CNDH a consacré l'engagement volontariste du Royaume dans le système international des droits humains

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach a affirmé, vendredi, que la création du conseil a consacré l'engagement volontariste du Maroc dans le système international des droits de l'Homme.

Dans une allocution à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du CNDH sous le signe "1990-2020: la dynamique renouvelée de l'effectivité des droits", Mme Bouayach a souligné que la création du Conseil a également favorisé une interaction inédite au plus haut niveau de l'Etat avec le mouvement des droits de l'homme et de la démocratie autour des questions pressantes pour la société marocaine. Les mutations survenues durant les dernières décennies sous l'angle des droits humains sont justement le fruit de cette dynamique d'interaction qui a permis la libération des détenus et le retour des exilés au milieu des années 1990, en plus de la mise en place des bases du chantier de la justice transitionnelle et la création de l'Instance équité et réconciliation (IER). Il s'en est suivi le lancement des grandes reformes institutionnelles, législatives et constitutionnelles, a-t-elle ajouté.



Le Maroc fait face aujourd’hui à de nouveaux défis que sont essentiellement la prévention des violations des droits de l'Homme et la protection des victimes, les moyens de promouvoir la culture des droits humains, et l'activation du caractère indivisible des droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux, politiques et civils, a relevé Mme Bouayach. Le Royaume, a-t-elle poursuivi, se doit aussi de relever le défi de la compatibilité avec les références internationales en la matière, ainsi que les enjeux liés aux transformations survenues dans le domaine des libertés.



"De tels défis exigent d'apporter des réponses collectives marocaines dans le sens de la consécration d'un modèle émergent des libertés afin que nous puissions ancrer l'effectivité des droits à ce stade de l'histoire du CNDH", a t-elle estimé.



A l'occasion du 30e anniversaire de la création du CNDH, en tant qu'institution nationale ayant marqué de son empreinte la dynamique des droits de l'Homme au Maroc, le conseil a souligné que parmi les étapes fondamentales les plus marquantes des trois dernières décennies celle de l'édification institutionnelle pour consolider les bases de la démocratie et de l’État de droit, le processus d'équité et de réconciliation, mais aussi la constitutionnalisation des droits humains, le renforcement de la dimension régionale de l'action du conseil et la promotion de l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'Homme.



Le CNDH a programmé une série d'activités sur toute l'année à l'occasion de la commémoration de son trentenaire afin de mettre en lumière l’histoire des droits de l'Homme tout en associant aux débats les divers acteurs et partenaires.

MAP: 08/05/2020