La direction de la prison locale de Ouerzazate dément des faits de torture sur un de ses détenus

La prison locale de Ouerzazate a démenti, dimanche, la véracité du contenu d'une vidéo postée sur YouTube dans laquelle un individu prétend qu'un détenu atteint de diabète a été "torturé par le directeur de l'établissement". Le contenu de l'enregistrement prétendant que le détenu nommé "M.T" aurait été "torturé, piétiné au niveau de son cou par le directeur de l'établissement et touché dans sa dignité" est "une allégation infondée", indique la direction de l'établissement pénitentiaire dans une mise au point.

Lors de son audition, le détenu en question a déclaré n'avoir jamais contacté aucun journaliste, d'autant plus qu'après avoir pris connaissance de l'enregistrement audio qui lui est attribué, il a affirmé qu'il ne connaissait pas l'auteur de la vidéo et que la voix n'est pas la sienne, précise la même source. Par ailleurs, l'établissement informe que ce détenu, dont l'état de santé est stable, fait l'objet d'un suivi médical et prend régulièrement des médicaments prescrits aux personnes diabétiques.



Tout en dénonçant la propagation de tels mensonges et allégations dans le contexte actuel, la direction de la prison locale de Ouerzazate indique qu'elle déposera plainte, en la personne de son directeur, contre l'auteur de cette vidéo, auprès du parquet compétent, pour fausses accusations.

MAP: 04/05/2020