La Grèce qualifie l'initiative marocaine d'autonomie comme une "approche sérieuse et crédible" pour parvenir à une solution à la question du Sahara, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre grec des Affaires étrangères, M. Nikos Dendias.

"La Grèce considère l'initiative marocaine (d'autonomie) soumise aux Nations Unies comme une approche sérieuse et crédible pour parvenir à une solution" à la question du Sahara, a souligné M. Dendias lors d'un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.



Le chef de la diplomatie grecque a, en outre, relevé que son pays "soutient les efforts des Nations Unies visant à aboutir à une solution juste, réaliste, durable et mutuellement acceptable" à la question du Sahara conformément aux résolutions onusiennes pertinentes.



"De même, nous encourageons toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis", a indiqué M. Dendias, qui effectue une visite officielle dans le Royaume.

MAP: 15/01/2020