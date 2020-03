La MAP lance “mapanticorona.map.ma”, site internet de l’information vérifiée et crédible sur Covid-19

L’Agence marocaine de presse (MAP) vient de lancer le site internet “mapanticorona.map.ma” dédié à la publication de l’ensemble des informations vérifiées et crédibles liées au virus du Corona (Covid-19), et ainsi tenir l’opinion publique informée des développements concernant cette pandémie.

Ce portail électronique se veut une plate-forme générale alimentée en temps réel par les dernières informations portant sur l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc et dans le monde, ainsi que sur les mesures prises ou à prendre contre la propagation du virus.

“mapanticorona.map.ma” est également destiné à contrecarrer les fausses informations “fake news” qui sont parfois véhiculées sur les réseaux sociaux et par autres outils de communication et supports d’information.

Le site offre l’information exacte, complète et sourcée sous forme de texte et d’image à travers les dépêches, les photographies, les vidéos ainsi que les infographies et les vidéographies.

-MAP-18/03/2020