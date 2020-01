La Palestine appelle à une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe pour examiner les répercussions de l'"accord du siècle"

La Palestine a appelé à la tenue samedi prochain d'une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, en présence du président Mahmoud Abbas, pour examiner les répercussions de l'"accord du siècle", dont le contenu sera révélé ce mardi par l'administration américaine.

La délégation permanente de la Palestine auprès de la Ligue arabe a demandé de tenir cette réunion dans le but de faire entendre la vision du président palestinien et de discuter du prétendu "accord du siècle" qui sera présenté par le président américain Donald Trump comme alternative au règlement du conflit au Moyen-Orient, a déclaré le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki.



Le secrétaire général adjoint de la Ligue a fait savoir, dans une déclaration à la presse, que les États arabes ont appuyé la demande palestinienne de tenir une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe.



D’autre part, M. Zaki a souligné que la question palestinienne n'a jamais été une question économique, relevant dans ce sens que son règlement doit être politique et ne peut être remplacé par aucune forme de motivation économique.



Le plan américain et les mesures unilatérales prises par Washington contre les droits des Palestiniens, notamment la reconnaissance d’Al-Quds comme capitale d'Israël et la suppression des soutiens financiers destinés à l'Autorité palestinienne et à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), sont contre les droits palestiniens légitimes, en particulier le droit d’établir un État indépendant sur la base d'une solution à deux Etats, a-t-il poursuivi.



Les Palestiniens sont déterminés à étudier l'accord de manière intégrée avant d’annoncer leur position, a dit le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, ajoutant que l'approche américaine vis-à-vis de ce conflit donne l'impression que Washington n'est pas engagé à restaurer les droits légitimes des Palestiniens.

MAP: 28/01/2020