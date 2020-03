Lancement de l'opération d’enseignement à distance via le portail électronique TelmidTice et sur la chaîne TV Athaqafia

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que l'opération de l’enseignement à distance sera lancée ce lundi, via le portail électronique TelmidTice et sur la chaîne TV Athaqafia.

L’accès au portail sera disponible dès lundi à partir de 10h00 via le lien http://telmidTICE.men.gov.ma, sans mot de passe, et fournira des leçons regroupées selon la matière, le niveau et la branche d’étude, a souligné le ministère dans un communiqué.

Dans un premier temps, le site web sera alimenté des cours numériques actuellement disponibles, puis sera régulièrement actualisé selon une programmation horaire prenant en compte la progression pédagogique adoptée dans les cours au sein des établissements scolaires.

Un bulletin d’information sera diffusé lundi matin sur la chaîne TV Athaqafia, annonçant la programmation des cours à distance qui seront diffusée à partir de 11h00, a souligné le ministère, notant qu’ils peuvent être suivis sur la TNT, le satellite Nilesat ou à travers l’application SNRTLIVE.

Par ailleurs, le ministère a salué les enseignants, inspecteurs et cadres éducatifs, administratifs et techniques pour leur contribution à la production de ces ressources numériques et de ces leçons visuelles, appelant à davantage d'engagement afin de mener à bien cet important chantier pédagogique.

Le ministère a affirmé qu’il restera en communication continue avec les élèves et leurs parents, à travers ses communiqués officiels et ses pages sur les réseaux sociaux pour les informer sur tous les détails et développement liés au processus d’enseignement à distance.

Le ministère met également à leur disposition, à partir de lundi à 14h00, un "service d'écoute électronique" via le numéro vert 0800001122 et l’adresse électronique insat@men.gov.ma, ajoutant que ce service est disponible tous les jours de 8h30 à 18h30, afin de recevoir toutes les interrogations et suggestions relatives à l'avancement du processus d'enseignement à distance.

