L'archevêque d'Al Qods loue les efforts de SM le Roi pour la défense des droits du peuple palestinien

L'archevêque grec-orthodoxe de Sébaste d'Al Qods, Atallah Hanna, a encensé les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI pour la défense des droits du peuple palestinien et la préservation de l'identité civilisationnelle de la ville sainte.

"Nous saluons les efforts de SM le Roi pour la défense des droits du peuple palestinien et en appui à sa cause juste", a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.



"SM le Roi n'a eu de cesse de défendre le peuple palestinien et de soutenir notre cause juste dans les différents foras internationaux, notamment en ce qui concerne le statut d'Al Qods et la préservation de son identité contre les tentatives israéliennes visant à altérer ses caractéristiques", a-t-il ajouté.



S'agissant du plan américain de paix, Atallah Hanna a déclaré que "nous sommes capables de faire échouer cet accord, mais cela requiert unité et solidarité et que nous soyons la main dans la main, car, a-t-il dit, notre unité fait notre force qui nous permettra de faire face à ce complot ourdi contre la cause la plus juste de l'histoire récente de l'humanité".



Il a mis en avant, dans ce sens, la position constante du Maroc au côtés de la Palestine sur les plans international et régional.

MAP: 07/02/2020