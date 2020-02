Le 5-ème forum parlementaire sur la justice sociale mercredi à Rabat

La Chambre des conseillers organise, mercredi prochain, le forum parlementaire sur la justice sociale, sous le thème "L'élargissement de la classe moyenne: locomotive du développement durable et de la stabilité sociale".

Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, ce forum placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ambitionne d'attirer l'attention des différents acteurs sur la nécessité de prendre conscience de l'importance de la classe moyenne et de son rôle dans la société et de la placer au cœur du nouveau modèle de développement.



Initié en partenariat avec le conseil économique, social et environnemental et en collaboration avec les Fondations Westminster pour la démocratie et Konrad Adenauer, ce forum vise également à contribuer à approfondir la réflexion sur les moyens de maintenir et d'élargir la classe moyenne, par la précieuse contribution attendue des intervenants, notamment les acteurs politiques, économiques, sociaux et civils, suivant quatre axes principaux sur lesquels se focalisent les travaux de ce forum.



Il s'agit de la place de la classe moyenne dans les agendas institutionnels internationaux et nationaux, les caractéristiques de cette catégorie, les déterminants et les paramètres de l'émergence d'une classe moyenne dans le monde rural et la promotion de la classe moyenne en tant que choix stratégique dans le nouveau modèle de développement.



L'organisation de cet événement intervient en application de la recommandation émise par la session constitutive du forum parlementaire pour la justice sociale, tenue le 20 février 2016, appelant à l'organisation du forum de manière périodique et régulière pour commémorer la journée mondiale de la justice sociale, célébrée le 20 février.



Ce forum s'inscrit également dans le cadre de la continuité de l'adoption par la Chambre des conseillers d'un dialogue sociétal, pluraliste et participatif autour des questions liées à la mise en œuvre de la constitution et à la garantie de la jouissance des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, conformément à la stratégie de cette institution législative.

MAP: 13/02/2020