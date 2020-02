Le 62ème anniversaire de la visite de feu SM Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane, une commémoration des sacrifices des martyres de la nation

Le peuple marocain célèbre mardi le 62 ème anniversaire de la visite de feu SM Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane, effectuée le 25 février 1958, durant laquelle le défunt souverain avait reçu les chioukhs et les représentants des tribus sahraouies venus renouveler leur allégeance.

Le discours prononcé par feu Mohammed V lors de cette visite historique illustrait les constantes du Maroc et la poursuite de sa lutte pour le parachèvement de son intégrité territoriale.



Cet événement phare, porteur de profondes significations, a constitué une expression claire de la symbiose entre le peuple marocain et le glorieux Trône Alaouite pour le recouvrement de l'indépendance.



Cette communion avait été illustrée par feu Mohammed V, lors de son discours au peuple marocain prononcé devant les habitants de M'hamid El Ghizlane, dans lequel le regretté Souverain avait dit : "Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et selon la volonté de ses habitants".



Durant sa visite à M'hamid El Ghizlane le 11 avril 1981, feu Hassan II avait expliqué, dans un discours à cette occasion, les portées de la visite de son auguste père, ainsi que les significations historiques profondes de cet événement national glorieux.



"Nous nous rappelons la visite de notre père avec fierté parce que c’est d’ici qu’il a réclamé le retour des territoires marocains pour accomplir l’unité nationale et nous nous rappelons la visite, parce qu’elle était un appel qui a eu un grand écho et constituait une leçon en politique et en patience dont nous récoltons aujourd’hui les bienfaits", avait dit feu Hassan II dans ce discours mémorable.



Dès son retour de l’exile le 16 novembre 1955 et après la proclamation de l’indépendance du Maroc, feu Mohammed V avait affirmé sa détermination à réédifier l’entité nationale sur la base de l’intégration des régions et des provinces du pays et de l’anéantissement des frontières chimériques héritées de la colonisation.



Quelques jours seulement avant sa visite à Ouarzazate et Zagora, feu Mohammed V avait prononcé, le 16 février 1958, un discours à Arbaoua dans lequel il avait relevé que "Notre venue symbolique montre que le nord et le sud vont demeurer uniquement des concepts géographiques pour céder la place au Maroc unifié".



Cet événement incarne ainsi aussi bien les liens séculaires d'allégeance entre les Souverains marocains et les populations de ces contrées chères du pays que la solidité du pacte sacré ayant toujours lié glorieux Trône Alaouite au peuple marocain.



Les habitants des régions du Sud du Royaume ont toujours fait preuve d’un attachement indéfectible à leur religion, patrie et Roi, tout en montrant leur disposition, comme leurs compatriotes dans les autres régions du Royaume, au sacrifice et au combat contre le colonisateur.



Suivant la voie tracée par Ses illustres ancêtres, SM le Roi Mohammed VI a mis en avant, dès Son accession au Trône, sa volonté inébranlable de poursuivre la mission sacrée de défense et de parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.



Le 62ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à M'Hamid El Ghizlane par le peuple marocain et la famille de la résistance et de l’armée de libération est la commémoration d’une épopée glorieuse de la lutte nationale contre l'occupation étrangère.



Il d’agit aussi de l'expression claire de la volonté du peuple marocain et de sa mobilisation constante pour la consécration des acquis nationaux et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que de son attachement à l’initiative marocaine d’autonomie des provinces du Sud.



Ce projet jouit de l’unanimité de l’ensemble des composantes du peuple marocain, des partis politiques, des syndicats et de la société civile. Il s’agit aussi d’une solution démocratique et réaliste, soutenue par la communauté internationale, à ce différend régional monté de toute pièces.

MAP: 24/02/2020