Le Comité international de soutien au peuple palestinien salue la position "équilibrée et conforme aux droits palestiniens légitimes" du Maroc concernant "l'accord du siècle"

Le Comité international de soutien au peuple palestinien a salué jeudi la position du Maroc concernant "l'accord du siècle", en la qualifiant d"'équilibrée et conforme aux droits palestiniens légitimes".

La position du Royaume a été exprimée mercredi par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

Dans un communiqué, le Comité international de soutien au peuple palestinien souligne que la position du Royaume qui s’inscrit en droite ligne avec les droits légitimes du peuple palestinien, découle de l'insistance par SM le Roi Mohammed VI sur la nécessité de faire face aux tentatives visant à liquider la question palestinienne et de la confiance du peuple palestinien et de sa direction en la conviction de Sa Majesté le Roi quant à la justesse de la cause palestinienne.

M. Bourita avait mis en l'accent mercredi à Rabat sur les principes et les options que le Maroc a toujours défendus concernant la question palestinienne à savoir notamment la solution à deux Etats et la négociation entre les deux parties comme démarche privilégiée pour parvenir à toute solution, tout en maintenant une ouverture au dialogue.

Il a, en outre, affirmé que le Maroc forme le souhait qu’une dynamique constructive de paix soit lancée en vue d’une solution réaliste, applicable, équitable et durable à la question israélo-palestinienne, satisfaisant les droits légitimes du peuple palestinien, pour un État indépendant, viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale.

Dans son communiqué, le Comité international de soutien au peuple palestinien relève que SM le Roi ne cesse de réaffirmer Son souci constant et la nécessité de s’attacher aux constantes du peuple palestinien, avec à leur tête la solution à deux Etats et la question d'Al-Qods et son importance pour la Oumma arabe et islamique et pour toutes les forces éprises de paix dans le monde, ainsi qu'au rejet de toutes les mesures unilatérales qui sont contraires au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Comité international de soutien au peuple palestinien, basé à Rabat et présidé par M. Talaâ Saoud Atlassi, est issu de l’Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, qui comprend les comités de paix et de solidarité de 15 pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

MAP 30/01/2020