Le Comité international de soutien au peuple palestinien salue le soutien illimité de SM le Roi à la cause palestinienne

Le bureau du Comité international de soutien au peuple palestinien a salué, lundi au Caire, le soutien illimité de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, à la question palestinienne et à Al Qods.

Le comité "a rendu hommage au Royaume du Maroc et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour le soutien politique et matériel illimité à la cause palestinienne et à Al Qods", lit-on dans une déclaration publiée après une réunion de ce Bureau, présidée par Taleâ Saoud El Atlassi, président du Comité international de soutien au peuple palestinien.

La dernière manifestation de ce soutien était le message adressé par SM le Roi au Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, souligne la même source.

La réunion du bureau du Comité international de soutien au peuple palestinien a examiné le plan d'action pour l'année 2020 et les activités prévues sur les continents asiatique, africain et européen, y compris la création du Prix Palestine pour la solidarité, décerné à une personne qui se distingue par un acte de solidarité avec le peuple palestinien.

Le comité a également décidé d'activer ses contacts avec les organisations de la société civile du continent européen pour initier des activités et des événements communs en Europe pour soutenir la Palestine et sa juste cause.

Il a également salué les positions des Palestiniens de l'intérieur, leur résilience et leur préservation de l'identité et de l'unité palestiniennes lors des récentes élections israéliennes face à l'extrême droite dirigée par Netanyahu et son gouvernement, a indiqué la Déclaration.

Le Comité a, par ailleurs, souligné "le soutien du peuple palestinien et de ses dirigeants, au premier chef le président Mahmoud Abbas, pour leur fermeté face à toutes les conspirations américaines et israéliennes visant à liquider la question palestinienne, en particulier dans cette conjoncture mondiale dont les différends ont émoussé l'intérêt mondial à l’égard de la cause palestinienne".

Basé à Rabat, le Comité international de soutien au peuple palestinien est issu de l’Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, qui comprend les comités de paix et de solidarité de 15 pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe.

MAP 14/01/2020