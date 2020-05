Le Conseil du gouvernement adopte un projet de loi sur les travailleurs sociaux

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de loi N° 45.18 relatif aux travailleurs sociaux dans sa nouvelle version, en tenant compte et en examinant les observations relevées à ce sujet.



Ce texte, présenté par la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des dispositions constitutionnelles qui stipulent que les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques ciblant des groupes sociaux spécifiques, ainsi que dans le sillage de la contribution à garantir l'intégration sociale et économique de tous les citoyens, hommes et femmes, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l'issue de la réunion du Conseil.



Ce projet de loi, a-t-il ajouté, vise également à réglementer le métier de travailleur social et à définir les conditions de son exercice et les attributions des travailleurs sociaux, ainsi que les obligations et les responsabilités qui leur incombent, notant que cela permettra à cette catégorie de connaître ses droits, ses devoirs et les conditions d'exercice de la profession, notamment dans le cadre des relations avec l'employeur, aussi bien pour les salariés que pour ceux qui exercent leurs missions de manière indépendante.



Par ailleurs, M. Amzazi a cité le chef du Gouvernement, qui a souligné, à l’ouverture de cette réunion, la grande importance de projet de loi, vu "ses retombées positives sur les travailleurs sociaux et les personnes qui bénéficient de ces services sociaux et leurs familles".



À cet égard, M. El Otmani a expliqué que ce texte, qui fait partie du programme gouvernemental, vise à développer la protection sociale des citoyens en situation particulière et qui ont besoin de services de qualité et avec le professionnalisme approprié, pour que leur soient garanties les conditions de la vie digne et afin de soulager les souffrances de ceux qui les prennent en charge.



Ce projet de loi vient également en accompagnement de nouveaux besoins sociaux de la société marocaine et entend réglementer le champ d'intervention des travailleurs sociaux, de manière à garantir leurs droits et à déterminer leurs devoirs, "ce qui contribuera sans nul doute à créer de nouveaux postes d'emploi, qui verront un développement soutenu dans les années à venir", a-t-il fait observer.



M. El Otmani n’a pas manqué de saluer la large approche participative qui a présidé à l’élaboration de ce projet de loi, ainsi que les propositions et les contributions de tous pour améliorer le texte et le publier dans une nouvelle version.

