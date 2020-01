Le Maroc a déployé des efforts "sérieux et crédibles" pour avancer sur la question du Sahara

Le Maroc a déployé des efforts sérieux et crédibles concernant la question du Sahara, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.

Le Canada rejoint le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans son appui aux "efforts sérieux et crédibles qui ont été faits par le Maroc pour aller de l'avant dans ce qui a trait au Sahara", a indiqué M. Champagne lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



"Lors de nos entretiens, nous avons eu l'occasion d'examiner cette question qui est d'une grande importance pour le Maroc et pour laquelle le Canada entend travailler avec le Maroc ainsi qu'avec la communauté internationale", a-t-il ajouté.

MAP: 24/01/2020