Le Maroc et Antigua-et-Barbuda veulent donner un nouvel élan à leurs relations de coopération

Le Maroc et Antigua-et-Barbuda ont souligné, vendredi à Rabat, leur volonté commune d'insuffler un nouvel élan à leurs relations bilatérales à travers la signature d'un accord sous forme de "programme de feuille de route de coopération pour la période 2020-2022", qui porte sur divers domaines prioritaires pour les deux pays.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de leurs entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et du Commerce d'Antigua-et-Barbuda, E. Paul Chet Greene, ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence des relations bilatérales, du dialogue renforcé et de l'échange de visites de haut niveau entre les deux pays, depuis que le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda ait retiré sa reconnaissance de la pseudo "RASD" en 2010 et souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale, technique et économique dans divers domaines d'intérêt commun.

Les deux ministres ont assuré, à ce propos, que la signature de la feuille de route de coopération 2020-2022 permettra de renforcer davantage les relations bilatérales et d'imprimer une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'eau et de l'électricité, de l'éducation et du développement des ressources humaines.

A cette occasion, M. Bourita a réitéré l'engagement du Maroc, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui accorde une grande importance à la coopération Sud-Sud, d'accompagner et d'assister le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda dans ses projets de développement pour répondre aux aspirations et contribuer au bien-être de sa population.

Pour sa part, M. Chet Greene a exprimé la gratitude du gouvernement d'Antigua-et-Barbuda pour la noble décision de Sa Majesté le Roi facilitant l'ouverture d'une Ambassade de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) au Maroc, soulignant que cette représentation diplomatique, qui offre une excellente opportunité pour les Etats membres de l'OECO de s’ouvrir sur le marché africain, permettra de consolider davantage les relations entre le Royaume du Maroc et l'ensemble de la région des Caraïbes. Lors de cette entrevue, les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur diverses questions internationales et convenu de coordonner leurs actions pour promouvoir la coopération régionale entre les pays d'Afrique et des Caraïbes.

Ils ont également convenu de maintenir un dialogue permanent et constructif entre le Royaume du Maroc et les organisations de l'OECO et de la CARICOM.

M. Chet Greene a effectué vendredi une visite de travail au Maroc en réponse à l'invitation qui lui a été faite par M. Bourita, lors de leur rencontre le 27 septembre 2019, à l'occasion de la 74ème session de l'Assemblée Générale des Nations-Unies à New York.

MAP 10/01/2020