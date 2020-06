Le Maroc participe au sommet mondial sur la vaccination

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a pris part jeudi au Sommet Mondial sur la Vaccination.

Organisé par le Royaume-Uni, ce Sommet virtuel a connu la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement, ministres et hauts responsables de l’ONU et de ses agences spécialisées, ainsi que des représentants du secteur privé.

L’invitation du Maroc, au nombre d’un groupe restreint de pays, constitue une reconnaissance de la gestion considérée comme exemplaire de la pandémie par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

-MAP-04/06/2020