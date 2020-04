Le Maroc, une passerelle entre l’Europe et l’Afrique et un carrefour des civilisations

Le Maroc constitue une passerelle entre l'Europe et l’Afrique et un carrefour des civilisations, a souligné mercredi l’Institut international pour les études sur le Moyen-Orient et les Balkans (IFIMES).

«De par sa position stratégique, le Royaume constitue une passerelle entre l'Europe et l'Afrique et un carrefour des civilisations», a indiqué l’Institut slovène dans une étude sur le Maroc publiée sur son site Internet.

Les réalisations économiques du Royaume en font un partenaire fiable pour l'Europe et les Etats-Unis, et lui ont également permis de renforcer sa position dans certains secteurs aux niveaux régional et international, en particulier dans le transport maritime et terrestre, les infrastructures et les énergies renouvelables, a noté la même source.

Le Maroc, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI et grâce aux initiatives et projets d'envergure lancés par le Souverain a connu de grandes avancées, soulignent les analystes. Le Maroc et l'UE ont développé depuis plusieurs années des relations solides et profondes, faisant du Maroc le premier pays de la région méditerranéenne à bénéficier d'un statut avancé et un pionnier de la politique européenne de voisinage, souligne l’Institut.

Après avoir passé en revue les réformes engagées par le Maroc, l’IFIMES a affirmé que le Royaume a adopté une approche objective orientée vers le développement dans divers domaines, soutenue par un arsenal juridique et des lois pour la libéralisation de l’économie, la restructuration du système financier et le renforcement de l'Etat de droit.

Le Royaume est l’un des rares pays de la région MENA à avoir réussi à éviter l'impact négatif du «Printemps arabe», à travers l'adoption de la Constitution de 2011 qui consacre les priorités et les aspirations des Marocains dans divers domaines, note l’Institut.

Le Maroc constitue un modèle dans la région en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, car son approche est basée sur des réformes globales pour renforcer le modèle de l’Islam du ''juste milieu'', a souligné l'IFIMES, rappelant notamment la mise en place de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, Morchidines et Morchidates, qui accueille également des étudiants du nord et de l’ouest de l’Afrique et de pays européens.

MAP-29/04/2020