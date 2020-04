Le ministre de la Santé: Covid-19: Les mesures proactives adoptées ont permis au Maroc "d'éviter le pire"

Les mesures proactives prises par le Maroc, particulièrement l'état d'urgence sanitaire, lui ont permis "d'éviter le pire et de maintenir la situation sous contrôle", a affirmé dimanche le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

"La situation demeure aujourd'hui maitrisée grâce aux mesures proactives adoptées sur Hautes instructions royales et l'engagement total des divers acteurs", a souligné le ministre dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO.



M. Ait Taleb qui a fait état de 170 nouveaux cas confirmés à l'échelle nationale et de 2.855 cas au total, a notamment cité l'anticipation de l'état d'urgence sanitaire et le port obligatoire de masques de protection.



"Ce sont des mesures que nous sommes appelés aujourd'hui à renforcer et valoriser si l'on veut arriver au bon port", a lancé le responsable gouvernemental.



Il a en même temps mis en garde contre tout relâchement dans le respect des mesures de l'état d'urgence et a appelé à tout faire pour capitaliser sur les résultats obtenus jusqu'ici qu'il a qualifiés de "satisfaisants".



Sur le même registre, le ministre a plaidé pour le plein respect des mesures entreprises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prolongé jusqu'au 20 mai, "de sorte à prévenir tout recul dans les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus".



Il n'a pas manqué de rendre hommage à tous les acteurs concernés, plus particulièrement les cadres médicaux "auxquels incombe une lourde responsabilité", mais aussi les autorités locales, la Gendarmerie royale entre autres.



"Tout un chacun est prié de faire preuve de patience et de solidarité en ces circonstances afin de venir à bout de l'épidémie", a-t-il dit.



Le ministre a en outre indiqué que jusqu'à dimanche à 18H00, le Royaume a enregistré un total de 327 guérisons et 141 cas de décès.

MAP: 19/04/2020