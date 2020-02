Le président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye condamne "toutes les ingérences extérieures" dans le conflit libyen

Le président congolais et président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou-Nguesso a condamné toutes les ingérences extérieures dans le conflit libyen.

"Nous condamnons toutes les ingérences extérieures qui exacerbent la crise en Libye", a souligné M. Sassou-Nguesso dans un entretien à l'hebdomadaire français "Le Point".



"Le dialogue que nous souhaitons ne saurait s'accommoder de ces ingérences", a-t-il dit, relevant que l'appropriation du processus de sortie de crise par les Libyens eux-mêmes "a toujours été au centre de notre préoccupation".



M. Sassou-Nguesso a insisté à cet égard sur la nécessité de créer une "grande synergie" entre les Nations unies et l'UA en vue d'amener les Libyens à dialoguer entre eux, estimant que seul un tel dialogue pourrait permettre, à terme, la réalisation de l'objectif que "nous poursuivons tous, à savoir : la restauration d'un État libyen réconcilié, stable et unifié".



"Notre conviction est qu'il n'y a pas de solution à la crise libyenne, en dehors du dialogue entre les parties prenantes et les Libyens dans leur ensemble", a estimé le président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, qui a salué toutes les initiatives qui concourent à ramener la paix, la stabilité et la réconciliation nationale en Libye.



Toutefois il a déploré que lors du processus de Berlin qui "a créé une nouvelle dynamique", dans la mesure où il reconnaît la nécessité d'impliquer l'Afrique dans la recherche d'une solution de sortie de crise en Libye, certains pays n'ont pas été invités à y prendre part.



Selon lui, "le règlement de cette crise ne saurait être durable sans l'implication de tous les pays concernés, notamment tous les pays voisins de la Libye membres du Comité de haut niveau".



"Nous pensons au Maroc, car c'est à Skhirat que les Nations unies avaient mis en place les institutions libyennes actuellement reconnues par la Communauté internationale", a souligné le président congolais.



"L'Afrique et les Africains paient le plus lourd tribut de la crise dans ce pays. L'Afrique a donc un intérêt majeur à ne pas être marginalisée dans la recherche des solutions à cette crise", a insisté le chef d’Etat congolais.



A ses yeux, la multiplication des initiatives et les nombreuses ingérences extérieures "ont nui à l'efficacité de notre action", soulignant qu’à Berlin, le rôle de l'Afrique a été reconnu dans la gestion de cette crise.



"Il s'agira de faire en sorte que les Nations unies, qui ont la responsabilité principale en matière de maintien de la paix, travaillent avec l'Union africaine, acteur régional, dans la gestion de ce dossier", a-t-il relevé.



M. Sassou-Nguesso a rappelé les initiatives entreprises en faveur de la reprise en main par l'UA du dossier libyen, faisant observer que l'évolution de la situation sur le terrain n'a pas permis de mettre en œuvre cet agenda".



Et de souligner qu’une solution politique à la crise libyenne contribuerait à mettre un terme aux ingérences extérieures, mais aussi à l'arrivée continue des combattants islamistes, compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire au Sahel.

MAP: 31/01/2020