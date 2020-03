Le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle au menu d'une visite de travail de M. Amzazi en Suisse

Le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a entamé mardi une visite de travail en Suisse axée sur l'examen des moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle.

Au Palais fédéral Est, M.Amzazi a tenu à cette occasion une séance de travail avec le vice-président de la confédération helvétique et Conseiller fédéral, Guy Parmelin, Chef du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, une réunion marquée notamment par des échanges sur l'état des relations entre les deux pays et les perspectives de leur développement.



Lors de cette séance de travail, qui s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc à Berne, Lahcen Azoulay, le Vice Président s'est félicité de la dynamique positive que connaissent les relations entre le Royaume et la confédération suisse, en soulignant la disposition de la Confédération à examiner toutes les propositions à même de renforcer davantage lesdites relations et de les diversifier.



M. Amzazi a, de son côté, mis en avant les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, souhaitant leur renforcement à travers le transfert des connaissances et d'expertise pour accompagner les chantiers initiés dans le Royaume en matière de formation professionnelle en tant que levier de développement des compétences et de l'employabilité des jeunes, et d'appui à la compétitivité des entreprises marocaines.



Le ministre a présenté, en outre, les grands volets de la Feuille de route pour le développement de la formation professionnelles, qui a été présentée devant SM le Roi Mohammed VI, ainsi que la stratégie de son département pour la réforme du secteur de l'enseignement professionnel.



Au cours de cette visite de travail en Suisse, un pays leader en matière de recherche et de qualification professionnelle, M. Amzazi tiendra une série de réunions avec des responsables helvétiques du secteur de la formation professionnelle et visitera des établissements spécialisés dans ce domaine.

MAP: 10/03/2020