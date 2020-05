Les déclarations attribuées au directeur des curricula concernant les examens scolaires sont "fausses"

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, département de l'Éducation nationale a affirmé, dimanche, que "les déclarations attribuées au directeur des curricula et des programmes concernant les examens scolaires sont fausses".

Dans une mise au point, le ministère indique que "certains ont attribué de fausses déclarations au directeur des curricula au sein du département de l’Éducation nationale concernant les examens scolaires de fin d'année, d'autant plus que les informations véhiculées sont dénuées de fondement et n'ont rien à voir avec la déclaration de presse qu'il a faite à la radio nationale le 5 mai dernier".



Le ministère relève que l'enregistrement de la déclaration est toujours disponible et peut être consulté, si nécessaire, réitérant que le plan qui se sera adopté pour la gestion du reste de l'actuelle année scolaire sera annoncé en temps opportun via les canaux officiels.

MAP: 10/05/2020