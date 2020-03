Les éditeurs de journaux invités à transmettre à la BNRM les versions électroniques de leurs publications au format PDF

La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a invité mardi les éditeurs de journaux quotidiens et hebdomadaires à lui transmettre les versions électroniques de leurs publications au format PDF.

"Etant donné la mission essentielle de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc de collecter et de préserver les journaux et autres supports de presse, éléments essentiels et constitutifs du patrimoine documentaire national, nous invitons les éditeurs de journaux quotidiens et hebdomadaires à nous transmettre les versions électroniques de leurs publications au format PDF, à l'adresse email suivante: periodiques@bnrm.ma”, a indiqué la BNRM dans un communiqué.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la série de mesures prises par la BNRM en ces circonstances exceptionnelles que vit actuellement le pays, en application des dispositions prévues par la loi n° 68-99 concernant le Dépôt Légal, et en conformité avec la décision du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Porte Parole du Gouvernement, au sujet de la publication et de la distribution des journaux et de la presse papier pendant cette période d’urgence sanitaire, a ajouté la même source.

Elle prend aussi en compte l’ensemble des mesures et décisions mises en place par l’État afin de ralentir la progression de l’épidémie de nouveau "Coronavirus / COVID-19", souligne le communiqué.

La BNRM a, par ailleurs, exprimé ses vifs remerciements aux éditeurs de journaux et de supports de presse, qui "contribuent chaque jour à l’enrichissement de notre patrimoine documentaire national".

MAP 24/03/2020