L'ICESCO lance son prix "Bayan" pour l’expression orale en langue arabe

L’Organisation du Monde islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé le lancement de son prix « Bayan » pour l’expression orale en langue arabe, parmi les initiatives du centre de l’ICESCO de langue arabe pour les non arabophones, et ce dans le cadre du « Foyer numérique de l’ICESCO ».

Le prix sera attribué à trois lauréats des différentes catégories d’âge des étudiants, à savoir : les enfants, les filles et garçons ainsi que les jeunes, qui recevront respectivement 1000 $US, 1500$US et 2000 $US, indique l'ICESCO sur son site électronique, ajoutant que ce prix vise à encourager la créativité et la production en langue arabe chez les étudiants pendant le confinement, à mettre en valeur le caractère mondial de la langue arabe, à soutenir la continuité du processus d’apprentissage, à assurer la complémentarité entre les aspects éducatif et culturel, et à stimuler le développement personnel des compétences linguistiques à travers l’écriture créative et l’expression orale.



En ce qui concerne le domaine de la compétition, il s’agira d’une expression orale à réaliser par l’étudiant, à travers une courte vidéo basée sur un texte qu’il (elle) aura rédigé en langue arabe classique (poésie, prose/article, ou nouvelle). Les candidatures doivent porter sur les thèmes suivants : l’apprentissage à distance, la famille pendant le confinement, l’hygiène et la santé, la nécessité est mère de l’invention, la solidarité en situation d’urgence, quel monde après Corona, profiter du temps pendant la fermeture, et la communication en temps de distanciation, souligne la même source



Pour être candidat à ce prix, l’étudiant doit d'abord être issu d’un pays non arabe et la langue arabe ne devant pas être sa langue native, précise la même source, notant que la candidature s’effectue par le biais de l’établissement éducatif où l’étudiant poursuit ses études. L'établissement éducatif ne soumet qu’une seule œuvre distinguée dans chaque catégorie et les candidatures soumises par les Etats membres doivent être envoyées à travers les commissions nationales et parties compétentes et aussi la vidéo ne doit pas dépasser 3 minutes pour la catégorie des enfants, 4 minutes pour la catégorie des garçons et filles, et 5 minutes pour la catégorie des jeunes.



Les candidatures doivent être envoyées à l’ICESCO avant le 15 juin 2020 à l’adresse électronique: bayanaward@icesco.org.

MAP: 04/05/2020