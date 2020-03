L'ISMAC fête la première promotion du cycle de master spécialisé

L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma (ISMAC) a organisé, mardi à Rabat, une cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la première promotion du cycle de master spécialisé de l'institut.

Cette cérémonie a célébré 18 diplômés, répartis en deux filières, 10 lauréats du master spécialisé en technico- artistique du son et de l’image et 08 lauréats du master spécialisé en gestion et développement audiovisuel et cinématographique.

Dans une allocution de circonstance, le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a félicité les lauréats pour avoir achevé avec succès cette étape de leur cursus scientifique et académique,relevant que le Maroc peut compter sur cette nouvelle génération de jeunes professionnels dans le domaine audiovisuel et cinématographique pour développer l'industrie cinématographique nationale. Il a, à cet égard, indiqué que l'industrie cinématographique est l'un des secteurs les plus prometteurs au Maroc, mettant en avant son rôle sur le plan économique aux niveau méditerranéen et international.

Le ministre a par ailleurs exprimé la disposition de son département à fournir le soutien et l'accompagnement nécessaires pour développer, diversifier et améliorer la qualité de la formation assurée par l'institut, afin de s'adapter aux besoins du marché du travail et pour former de jeunes compétences nationales spécialisées et capables de produire des contenus créatifs et de haute qualité, rappelant l'importance de renforcer la recherche scientifique académique dans les domaines audiovisuel et de l'industrie cinématographique. De son côté, le directeur de l'ISMAC Abderrazak Zahir, a relevé que l'institut a développé au cours des six dernières années un modèle éducatif et de formation qui a contribué à l'enrichissement de la scène audiovisuelle par des jeunes talents capables de créer de la valeur ajoutée aux niveaux technique, artistique et esthétique dans le monde du cinéma, de la télévision et de la communication digitale.

M. Zahir a également souligné que plusieurs lauréats de l'ISMAC ont contribué à des œuvres cinématographiques et télévisuelles nationales et internationales ce qui témoigne de la qualité de la formation dispensée par l'Institut. Il a en outre estimé que l'institut dispose de potentialités matérielle et humaines à même d'accompagner le développement du secteur de l'audiovisuel, saluant les efforts du département de la communication et des partenaires professionnels ainsi que le projet de jumelage avec l'Union européenne qui ont permis d'atteindre les résultats escomptés par l'ISMAC.

L'ISMAC est un établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation, de la recherche et de la prestation de services dans les domaines liés aux métiers de l'audiovisuel et du cinéma, notamment les métiers de l'image, du son, du montage et les professions liées à la réalisation, à la production et à l'écriture.

-MAP-10/03/2020