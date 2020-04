Lutte contre le Covid-19 : La fabrication des masques de protection en tissu non tissé soumise à l’obligation normative

Dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre la propagation du Covid-19 et afin de préserver la santé des citoyens, la fabrication des masques de protection en tissu non tissé est dorénavant soumise à l’obligation de respecter les spécificités techniques dictées par la norme marocaine NM ST 21.5.200, souligne le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique dans un communiqué dimanche.

Cette obligation normative est entrée en vigueur suite à la publication de l’arrêté n°1060-20 du 8 avril 2020 du Ministre qui appelle les fabricants et les distributeurs des masques de protection en tissu non tissé à usage non médical à se conformer aux caractéristiques techniques définies par le document normatif y afférant, élaboré conjointement par les différentes parties prenantes, précise la même source.

-MAP-19/04/2020