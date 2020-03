M. Abyaba examine l'état d'avancement des travaux d'aménagement du complexe sportif de Fès

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba a effectué, lundi, une visite au complexe sportif de Fès, accompagné des directeurs régionaux des départements de la jeunesse, des sports, de la culture, et de la communication, des responsables du complexe sportif, et du président du club Maghreb Association Sportive de Fès.

Un communiqué du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports indique que le ministre a examiné l'état d'avancement des travaux d'aménagement des dépendances du complexe sportif et ce, dans le cadre des visites de terrain continues effectuées aux différentes constructions sportives et de la jeunesse à travers le Royaume.



M. Abyaba a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour accélérer le rythme de construction et d'aménagement des complexes sportifs pour qu'ils puissent accueillir les différents évènements sportifs, et insuffler ainsi une nouvelle dynamique aux secteurs de la jeunesse et des sports dans la ville de Fès, ajoute le communiqué.



Après une tournée dans les dépendances du complexe, dont les terrains d'entrainement, le stade officiel, les vestiaires et à la tribune, le ministre a appelé à accélérer les travaux relatifs principalement à l'entourage du stade, selon une approche participative avec les différents intervenants, notamment les autorités locales, les élus et les clubs sportifs de la ville.

MAP: 03/03/2020