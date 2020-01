M. Abyaba: L’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) a un rôle important dans le développement du secteur

L’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) joue un rôle important dans le développement du secteur, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.

Dans un mot à l'issue de sa visite à l'Institut, M. Abyaba a mis en exergue l'importance que revêt cet illustre établissement dans le développement du secteur de l'information et de la communication, ainsi que dans la formation et la production des meilleurs journalistes et professionnels du secteur aux niveaux national et international, a rapporté le ministère dans un communiqué.

Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des tournées de communication effectuées à un ensemble d'établissements de la formation relevant du ministère, M. Abyaba a souligné que le ministère veille à fournir le soutien et l'appui nécessaires pour améliorer la performance de l’ISIC et garantir la qualité et l’efficacité de ses programmes pédagogiques, indique le communiqué. Grâce à cet appui, l'institut disposera de mécanismes lui permettant d'accompagner les transformations rapides qui s'opèrent dans le secteur, ainsi que de renforcer et de diversifier les offres et programmes de formation et de formation continue dans les métiers des médias et de la communication, afin de renforcer les capacités professionnelles des ressources humaines exerçant dans ce domaine, a indiqué le ministre.

Il a, dans ce sens, fait savoir qu'un travail sera entamé, en collaboration avec l'ISIC, en vue de développer le capital humain dont le corps professoral, le staff administratif et les étudiants et d'encourager la recherche académique, notamment par la mise en œuvre du système master et doctorat.

Il a aussi informé de la création prochainement d'un centre d'études doctorales relevant de l'institut et du parachèvement du chantier relatif au renforcement de l'arsenal juridique le régissant, a ajouté la même source. Cette rencontre, suivie du conseil de l'ISIC, a connu la présence d'un nombre de professeurs, de professionnels et d'acteurs opérant dans le secteur.

-MAP-03/01/20