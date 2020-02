M. Abyaba présente à Agadir les plans d'action des secteurs relevant de son département

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba a présenté, lundi à Agadir, les plans d’action des secteurs relevant de son département.

Lors d’une rencontre de communication avec les directeurs régionaux et provinciaux des secteurs de la culture, de la jeunesse, du sport et de la communication relevant de la région Souss-Massa, le ministre a annoncé l’élaboration prochaine d’un programme riche et intégré, comprenant diverses activités culturelles, sportives et médiatiques.

M. Abyaba, qui était accompagné de plusieurs responsables centraux, a appelé à accorder davantage d’importance aux programmes de protection de l’enfance en vue de permettre à cette catégorie de jouir de ses différents droits.

S’agissant du secteur du sport, le ministre a mis en avant l’impératif d’encourager la pratique du sport, aussi bien individuel que collectif, par tous les catégories d’âges.

Il a relevé par la même occasion, la nécessité de promouvoir les sports populaires notamment le Cross-country et les marathons dans les différentes régions du Royaume, notant que le ministère veille à organiser plusieurs championnats régionaux dans divers sports qui incluent la gent féminine également.

Le côté culturel est aussi présent au sein des plans du ministère, a fait savoir M. Abyaba, précisant que plusieurs conventions et initiatives seront mises en oeuvre, pour soutenir les idées innovantes dans ce domaine.

A noter que le responsable gouvernemental a effectué, aussi une visite, aux différentes structures gérées par le ministère au niveau de la région Souss- Massa.

-MAP-03/02/2020