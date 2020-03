M. Abyaba:Le ministère de la Culture, de la jeunesse et des Sports engagé à mettre en avant le rôle important de la femme dans la société

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba a indiqué, mercredi à Rabat, que son département s'engage activement dans l’organisation de plusieurs manifestations culturelles de par le Royaume, mettant en avant la femme et son rôle important dans la société marocaine. Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l'événement "Nuit de fidélité pour des femmes brillantes de mon pays" qui a eu lieu au théâtre Mohammed V, M. Abyaba a souligné l’importance de cette manifestation inscrite dans la série d'activités organisées par le ministère à l’occasion du 8 mars, pour rendre hommage à des "femmes exceptionnelles" à travers des prix honorifiques, traduisant ainsi l’intérêt du ministère à soutenir la femme marocaine et à mettre en valeur son rôle important au sein de la société.

Pour sa part, la présidente de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Malika Ben Zahir a souligné à la MAP que cet événement transmet aussi un message de confiance et de fierté pour la femme juge, un message destiné à toutes les femmes pour persévérer dans leur propre chemin et réaliser cette "révolution féminine" dans tous les secteurs.

Mme Fatima Baroudi, membre du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, a, quant à elle, mis en exergue la culture de reconnaissance dans la société, devenue un pilier essentiel pour la construction de la confiance en soi, qui transmet des messages porteurs de valeurs nobles et citoyennes destinées pour inspirer la nouvelle génération.

"La Journée internationale des femmes constitue un combat continu pour défendre leurs droits et relever les défis sociétaux, plus particulièrement la violence faite à leur égard’’, a-t-elle indiqué à la MAP.

À son tour, Mme Asmaa Khaled, médecin anesthésiste-réanimateur et spécialiste des opérations sous hypnose à Paris, a relevé que ce genre d’événements encouragent la femme marocaine à fournir davantage d’efforts dans n’importe quel domaine pour exceller dans son métier et faire face aux obstacles quotidiens.

Cet événement constitue "une célébration unique des femmes extraordinaires’’ qui ont malgré tout accompli leur travail comme un devoir envers la société, a précisé de son côté la directrice de l'Académie régionale de l'Education et la Formation dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, Jayida Labik, notant que cet hommage est un "avant tout un hommage pour la femme sahraouie’’, qui a bénéficié de plusieurs réformes institutionnelles et sociétales lui permettant de s'émanciper et de contribuer au développement du pays.

De son côté, Abdelaziz Mellouk, du comité organisateur de l’événement, a affirmé que cette manifestation culturelle vise à rendre hommage aux femmes reconnues par leur parcours exemplaire, et à instaurer une culture de reconnaissance de la femme qui combat pour le bien-être et le développement de la société.

Cette cérémonie organisée avec le soutien du ministère de la Culture, de la jeunesse et des Sports – département de la culture et le théâtre Mohammed V, a été animée par plusieurs artistes, comme Talbi One.

Initiée par des acteurs associatifs et médiatiques, cette cérémonie a célébré plusieurs femmes dans divers secteurs, notamment Mme Rajaa Naji Mekkaoui, ambassadrice du Maroc au Vatican, Mme Malika Ben Zahir, présidente de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Mme Fatima Baroudi, membre du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, Dr. Asmaa Khaled, médecin anesthésiste réanimateur et spécialiste des opérations sous hypnose à Paris, et Mme Jayida Labik, directrice de l'Académie régionale de l'Education et la Formation dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

-MAP-04/03/2020