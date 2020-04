M. Akhannouch examine avec les professionnels du secteur les questions de la production et de l’approvisionnement du marché national

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a tenu, mercredi, une réunion par visioconférence avec les intervenants du secteur agricole axée sur les questions de la production et de l’approvisionnement du marché national dans le contexte particulier de l’état d’urgence sanitaire imposé par la lutte contre le Covid-19.

Cette réunion, tenue avec le président de la Fédération des Chambres d’agriculture, les présidents des 12 chambres régionales d’agriculture et le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER) représentant les fédérations interprofessionnelles agricoles, a porté sur les questions liées à la production agricole et à l’approvisionnement du marché national, notamment la disponibilité de l’offre pour le mois sacré de Ramadan, indique un communiqué du ministère.



A cette occasion, le ministre a remercié les agriculteurs et les professionnels du secteur pour leur mobilisation qui a permis d'assurer la continuité de l’activité agricole le long de la chaîne de valeur et d’assurer l’approvisionnement normal et régulier du marché national et de maintenir les équilibres en matière d’offre et de demande dans ce contexte particulier.



La mobilisation des professionnels du secteur se poursuit avec un maintien de l’ensemble de l’activité agricole, a souligné le ministère, notant que la campagne agricole a également été à l’ordre du jour des discussions.



Selon le ministère, la situation se présente bien pour la majorité des cultures, à l'exception des céréales qui subissent un impact important dû au déficit pluviométrique très significatif, relevant que les estimations relatives à la production céréalière seront fournies dans une décade.



Au niveau des zones bour défavorable, les données sur le terrain confirment déjà une situation dégradée. Aussi, l’indemnisation par la MAMDA au niveau de toutes les zones du bour défavorable sera entamée dès la semaine prochaine.



Le programme de sauvegarde du cheptel lancé il y a quelques semaines, à travers l’opération de distribution de l’orge subventionnée a été également évoqué lors de la réunion et largement salué par les professionnels et les éleveurs, ajoute le communiqué, notant que le déploiement de ce programme se poursuit dans de bonnes conditions avec un suivi de près afin de s’adapter à l’évolution de la situation et des besoins.

MAP: 15/04/2020