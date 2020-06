M. Akhannouch: Les recettes d’exportation des produits agricoles ont atteint jusqu'à présent 17,5 MMDH

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a indiqué lundi à Rabat que les recettes d'exportation des produits agricoles ont atteint jusqu'à présent 17,5 milliards de dhs (MMDH).



Répondant à une question centrale lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, M. Akhannouch a souligné que ces recettes reflètent les efforts consentis pendant les dernières années et la promotion de cultures à forte valeur ajoutée.



Les produits agricoles destinés à l'exportation ont maintenu leur croissance en permettant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'échelle nationale et d'augmenter la valeur des exportations, a-t-il relevé, expliquant que l'exportation des primeurs ont affiché une progression de 9%, jusqu'au 24 mai 2020, en totalisant 1,178 million de tonnes.



Le ministre a, dans ce sens, précisé que 525.000 tonnes (t) de tomates (soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente) ont été exportées, tandis que les exportations des agrumes n'ont pas dépassé les 482.000 (t), en régression de 27%, notant que l'exportation des légumes et fruits connaît désormais une importante évolution.



Il a aussi fait état de 120.000 (t) d'haricots avec une hausse de 9%, de 45.000 (t) de courges (+8%), de 161.000 (t) de pastèques (+74%), de 87.000 (t) de fruits rouges (+50%) et de 40.000 (t) de melons (+4%), outre 32.800 (t) d'avocats (193%).

MAP: 01/06/2020