M. Amara en visite en Hongrie pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la gestion de l’eau et des routes

Le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a entamé lundi une visite de travail en Hongrie avec pour objectif de renforcer la coopération technique entre les deux pays dans le domaine de la gestion de l’eau et des infrastructures routières.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’intérêt que portent les deux pays au renforcement de la coopération sectorielle à travers les échanges bilatéraux continus, qui portent notamment sur la gestion de l’eau, la prévision et la protection contre les inondations et la sécheresse, la lutte contre l’évasement des barrages, la gestion des infrastructures hydrauliques, le transport de marchandises, la sécurité routière, l’innovation et la recherche technologique en matière de transport dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord bilatéral signé le 5 octobre 1990.



M. Amara est accompagné, lors de cette visite qui se poursuivra jusqu’à mercredi, d'une délégation d’experts, de responsables centraux et de représentants d'agences de bassins hydrauliques.



Le programme de cette visite, qui intervient à l’invitation du ministre hongrois de l’Intérieur en charge du secteur de l’eau, Chandor Pinter, prévoit des entretiens entre M. Amara et des responsables hongrois chargés des secteurs de l’eau et des routes pour examiner le renforcement de la coopération notamment technique régie par le protocole d’accord signé entre les deux pays à Budapest en 2016.



Cette visite connaitra également la tenue de la 2ème réunion du comité mixte maroco-hongrois de coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources hydriques ainsi que des visites de sites et d’ouvrages relatifs à la gestion de l’eau et au transport.

MAP: 09/03/2020