M. Benchamach: La réforme du système de financement de l’économie nationale facteur déterminant en matière de développement

La réforme du système de financement de l'économie nationale est un facteur déterminant pour le succès de la mutation engagée par le Maroc en matière de développement, a souligné mercredi à Rabat, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.

Intervenant à l'ouverture d'un Forum national sur le financement de l’économie nationale, organisé par la Chambre des représentants, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, M. Benchamach a affirmé que l'efficacité du financement de l’économie nationale est le facteur déterminant du succès des stratégies d’investissement et des initiatives entrepreneuriales.



Affirmant que l'innovation financière sera le secret de la réforme du système de financement de l’économie nationale, M. Benchamach a relevé que le Maroc est invité à apporter de profondes réformes au système bancaire, en phase avec les transformations techniques que connait le secteur au niveau mondial et ce, en droite ligne avec la volonté Royale de renforcer la participation du système bancaire dans la dynamique économique nationale.



A cet égard, il a souligné la nécessité de revoir le cadre juridique des banques et des établissements de crédit et de le mettre au niveau d'un "code bancaire et financier", ainsi que d’améliorer les relations entre les investisseurs et les banques et de renforcer l’offre bancaire nationale pour assurer la continuité de la dynamique de consommation.



Le président de la Chambre des conseillers a appelé à la création de plateformes dédiées au financement et au suivi des projets portés par les jeunes et par les auto-entrepreneurs, tout en renforçant la place des banques électroniques et en préparant l'arrivée des monnaies numériques cryptées, en tant qu'importante source de revenu pour un large éventail de jeunes marocains travailleurs indépendants.



M. Benchamach s'est arrêté sur l'importance de revoir le système de garanties et de gestion des risques, conformément aux dispositions de la loi n° 21.18, qui vise à faciliter l'accès des entreprises aux différentes sources de financement disponibles, en leur fournissant les garanties mobilières disponibles, en renforçant la liberté contractuelle dans ce domaine, en garantissant la sécurité juridique contractuelle, en améliorant les conditions de compétitivité des contrats et en sécurisant les opérations de financement des investissements.



Dans ce sens, M. Benchamach a estimé que ces réformes amélioreraient l’architecture du produit bancaire brut, dont 80% des ressources sont basées sur des services d'intermédiation de prêts, ce qui pousse à réfléchir sur de nouvelles alternatives possibles, dont la plus importante est le renforcement du marché des capitaux, qui devrait œuvrer à élargir le nombre des bénéficiaires de ses services.



Il a, également, appelé à accélérer le processus d'établissement d'un marché pour les petite et moyennes entreprises (PME) à la bourses des valeurs de Casablanca et à établir un cadre juridique pour accueillir la nouvelle génération de produits financiers, telle la souscription d'obligations et de produits financiers uniques et dérivés, soulignant la nécessité de penser au financement des collectivités territoriales par le biais d'obligations, dans le but de diversifier les méthodes de financement des collectivités et d'élargir l'offre du marché national des capitaux.



Ce séminaire intervient dans le droit fil du discours prononcé par SM le Roi à l'occasion de l'ouverture de l'actuelle année législative, dans lequel le Souverain exhorte le secteur bancaire national à une implication positive plus vigoureuse dans la dynamique de développement que connaît le Royaume, un effort qui doit porter spécifiquement sur le financement de l'investissement et l'appui aux activités productives, pourvoyeuses d’emplois et génératrices de revenus.

MAP: 29/01/2020