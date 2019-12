M. Bourita: Le Maroc convaincu que l'Afrique doit s’employer à mettre la coopération au service du triptyque "éducation, formation, emploi"

Conformément à la vision royale, le Maroc est convaincu que l’Afrique doit s’employer à mettre la coopération au service du triptyque "éducation, formation, emploi", a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

S'exprimant à l’ouverture de la 8-ème édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique, organisé par "All Africa Students Union" en partenariat avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), le ministre a relevé qu’il faut garantir l’éducation, accélérer la formation et créer des emplois. Il a estimé que l’éducation ne doit être ni un problème d’accès, ni un problème de qualité, notant que la formation doit renforcer l’employabilité des jeunes, alors que la création d’emplois doit se destiner aux 30 millions de jeunes qui, dès la prochaine décennie, arriveront chaque année sur le marché du travail africain.



M. Bourita, qui intervenait en présence de plusieurs de ses homologues africains, a, sur un autre registre, affirmé que la tenue de cet événement à Rabat, avec l’appui du Maroc, est l’expression, à la fois simple, concrète et éloquente, du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique et de sa jeunesse, notant qu’il s’agit d’un leadership unificateur.



Il a, à cet égard, fait observer que "c’est à la jeunesse africaine dans son intégralité et sans distinction entre les régions, que le Maroc s’adresse".



Le ministre a aussi évoqué le leadership pragmatique de SM le Roi, car c'est en faveur d’actions concrètes et quantifiables que le Maroc s’engage. Il s'agit également, selon M. Bourita, d’un leadership bienveillant puisque c’est dans ces opportunités, mais aussi ces défis, que le Maroc comprend sa jeunesse africaine. Cette 8ème édition est honorée du Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué le ministre, soulignant que cette distinction, rare et précieuse, souligne la pertinence de sa thématique, et sa coïncidence avec les priorités découlant de la Vision Royale de la relation du Royaume du Maroc avec son continent d’appartenance : l’Afrique.



Il a, sur un autre registre, estimé que l’Afrique ne saurait être considérée comme un simple "gisement d’opportunités", soutenant que le continent a besoin de créer et de saisir ses propres opportunités et de générer ses propres richesses.



Pour créer des richesses, il faut des entrepreneurs et pour ce faire, l’entrepreneuriat, levier complémentaire de création d’emplois pour la jeunesse africaine, doit être encouragé, stimulé et ouvert, a-t-il encore dit. "Dans un effort commun, le secteur public, le secteur privé et les secteurs bancaire et financier doivent s’y employer. De même, pour le continent des start-up, l’accès au financement ne doit pas servir d’instrument d’obstruction. Car, si le talent est universel, sa réalisation ne l’est pas. Nous devons l’aider à éclore, l’accompagner, le valoriser et l’autonomiser", a fait observer le ministre, soulignant, en outre, que l’engagement du Royaume en faveur de l’Afrique, s’appuie d’abord sur son capital humain et, plus particulièrement, sur sa jeunesse et sa formation. Il a dans ce sens rappelé que depuis l’accession de SM le Roi au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, le Maroc a formé des dizaines de milliers d'étudiants, provenant de 47 pays africains, précisant que plus de 90% de ces étudiants ont suivi leurs études dans les universités et les instituts de formation, dans le cadre de bourses octroyées par le Royaume.



En cette rentrée académique 2018/2019, 12.000 étudiants africains – sur les 14.000 étudiants étrangers au Maroc – poursuivent leurs études dans le cadre de la coopération, a-t-il fait savoir, ajoutant que plus de 5.000 cadres du secteur public dans de nombreux pays africains frères, ont bénéficié de stages de formation dans le Royaume.



M. Bourita a également affirmé que la formation de la jeunesse représente un chantier prioritaire de la coopération sud-sud, sur lequel veille l’Agence marocaine de Coopération internationale (AMCI), notant que c’est une coopération solidaire et agissante, orientée vers la jeunesse et fondée sur le partage d’expériences et de savoir-faire, dans des secteurs adaptés aux besoins du marché du travail, tels que l’électrification, l’agriculture, la santé, le tourisme ou encore les infrastructures.



En effet, le vœu du Maroc est que la jeunesse africaine ne soit pas seulement structurelle dans les discours de l’Afrique, mais qu’elle soit structurante dans ses actions, a insisté le ministre, précisant que le Royaume souhaite que la migration soit pour la jeunesse africaine un choix réalisé de gaieté de cœur.



Le vœu du Maroc est, enfin, que les talents africains ne servent jamais à agrandir les groupes des laissés pour compte, en particulier les femmes et les filles ; et à grossir les rangs des désenchantés et des cibles vulnérables à tous les extrémismes, a-t-il conclu.



Pour sa part, le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha a mis en avant la vision royale stratégique tournée vers l’Afrique dans le cadre d’une coopération sud-sud solidaire et agissante, faisant valoir que le nombre important des étudiants africains qui poursuivent leurs études dans les universités, écoles et instituts supérieurs marocains est une consécration de cette solidarité et coopération avec le continent. Le ministre a aussi relevé que la jeunesse constitue la force et l’avenir du continent qui regorge d’énormes potentialités et d’une jeunesse qualifiée.



Il a, par ailleurs, abordé la diversité linguistique au Maroc, relevant que les mutations accélérées que connaît aujourd’hui le monde exige des étudiants d’acquérir des compétences scientifiques, sociales et professionnelles et d’encourager l’esprit d’initiative et l’autonomisation des jeunes.



Organisé du 20 au 23 décembre sous le thème "L’avenir de l’Afrique : défis et perspectives pour la jeunesse", cet événement est le plus grand rassemblement estudiantin d’Afrique.



Il s’agit d’une rencontre annuelle phare de l’Union des associations d’étudiants africains qui réunit chaque année des milliers d’étudiants africains, afin de débattre des problématiques et des défis qui attendent la jeunesse africaine.



Plus de 1.000 participants, parmi lesquels des étudiants, des responsables d’associations estudiantines africaines, des lauréats universitaires, des cadres et de hauts responsables dont plusieurs ministres et des ambassadeurs en provenance de 52 pays africains prennent part à cette manifestation.



Cette édition comprend un espace de débat, des ateliers de travail, un espace d’exposition, un espace de discussion autour de l’entrepreneuriat en Afrique, ainsi qu’une série d’activités culturelles et sportives.

MAP: 20/12/2019