M. Bourita: Le Maroc ouvrira très prochainement un consulat à Toronto

Le Maroc a décidé d'ouvrir très prochainement un consulat à Toronto pour améliorer les prestations consulaires en faveur de la communauté marocaine établie au Canada, a annoncé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

En plus de vouloir mieux servir les Marocains qui vivent dans cette circonscription consulaire, l'objectif est d'interagir davantage avec les autorités canadiennes au niveau local, en vue de promouvoir les relations bilatérales et les échanges entre les deux pays, a indiqué M. Bourita lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.



La dimension humaine est un atout pour les relations maroco-canadiennes, a estimé M. Bourita, précisant que quelque 160.000 Marocains vivent au Canada, dont 40.000 de confession juive et 4.000 étudiants dans les différentes universités et centres de formation.



L'ensemble de cette communauté, qui contribue à l'enrichissement de nos relations bilatérales, pourra très prochainement bénéficier de services consulaires à Toronto, qui est un centre consulaire important avec pas moins d'une centaine de représentations étrangères déjà ouvertes sur place, a conclu le ministre.

MAP: 24/01/2020