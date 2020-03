M. Bourita reçoit son homologue turkmène, porteur d'un message du président du Turkménistan à Sa Majesté le Roi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, mercredi à Rabat, le ministre turkmène des Affaires étrangères, M. Rachid Meredov, porteur d'un message du président du Turkménistan M. Gourbangouli Berdymoukhamedov à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le chef de la diplomatie turkmène est en visite au Maroc, la première du genre depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992.

Elle a été l'occasion pour le Royaume et le Turkménistan de signer trois accords visant à raffermir les relations de coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Il s'agit d'un mémorandum d'entente pour la création d'une commission mixte, d'un accord relatif à la suppression des visas en faveur des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre les deux pays et d'un document traçant une feuille de route entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour la période 2020-2021, qui a pour but de mettre en place un plan d'action de coopération bilatérale dans la politique et la diplomatie, la coopération légale, le commerce et l'économie ainsi que la culture. Ces textes ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita et son homologue turkmène, M. Rachid Meredov.

-MAP-04/03/2020