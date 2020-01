Antigua-et-Barbuda réaffirme sa position « constante » concernant la marocanité du Sahara

Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, a réaffirmé, vendredi à Rabat, sa position « constante » concernant la marocanité du Sahara et la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du sud.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et du Commerce d'Antigua-et-Barbuda, E. Paul Chet Greene, a relevé que ce « conflit régional doit être résolu dans le cadre du Plan d'autonomie du Royaume, que nous considérons crédible, sérieux et réaliste ».

Le responsable antiguayen a également réitéré l’engagement du gouvernement de son pays à soutenir le plan d’autonomie au niveau de tous les fora régionaux et internationaux, notamment au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, de la 4ème Commission, du Conseil des droits de l'homme, du C24, ainsi qu’au niveau des organisations régionales telles que l'OECO et la CARICOM « pour parvenir à une solution politique, dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc et dans le respect de son intégrité territoriale ».

MAP 10/01/2020