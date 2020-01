M. El Malki s'entretient avec le secrétaire d'Etat rwandais chargé de la Communauté de l'Afrique de l'Est

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le secrétaire d'État rwandais chargé de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Olivier Nduhungirehe, actuellement en visite de travail dans le Royaume.

Au cours de cette entrevue, M. El Malki s'est félicité des relations distinguées entre les deux institutions législatives des deux pays, qui reflètent le rapprochement entre le Maroc et le Rwanda à tous les niveaux, grâce à la forte volonté de SM le Roi Mohammed VI et de son excellence le président Paul Kagame, indique un communiqué de la Chambre des représentants.



Il a, également, souligné que le Maroc et le Rwanda qui soutiennent fortement l'action commune africaine, veillent à renforcer la coopération sud-sud et à consolider l'unité entre les pays du continent africain.



"La région du grand Maghreb souffre toujours des conséquences de la guerre froide, durant laquelle le conflit sur le Sahara marocain a été fabriqué", a relevé le président de M.El Malki ajoutant que les peuples de la région attendent avec impatience de tourner la page de ce différend artificiel et de parvenir à la construction maghrébine.



M. Nduhungirehe a, pour sa part, indiqué que sa visite au Maroc s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, lesquelles sont, selon lui, en développement continu depuis la visite du Souverain au Rwanda en 2016 et celle effectuée par le président Paul Kagame au Maroc.



Il a mis la lumière, à cet égard, sur la volonté du Maroc et du Rwanda de suivre et de mettre en œuvre les différents accords signés par les deux pays dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel.

