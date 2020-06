M. El Otmani: Le dépistage massif des salariés permettra d'accélérer la reprise de l'activité économique

Le dépistage massif, que SM le Roi Mohammed VI a appelé le patronat à effectuer dans un cadre participatif de gestion de la pandémie de Covid 19, permettra d'accélérer la reprise de l'activité économique et de préserver la santé des travailleurs et de leurs proches, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otamni. Dans une allocution à l'ouverture du Conseil de gouvernement réuni en visioconférence, M. El Otmani s'est dit fier des réalisations collectives du Royaume face à la pandémie, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Ses sages directives, Ses initiatives proactives et Ses hautes instructions, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l'issue du Conseil.



M. El Otmani a rappelé que la dernière initiative en date est l'appel du Souverain au patronat à déployer une opération de dépistage massif pour limiter le risque de propagation du virus à travers des tests de dépistage à leurs salariés, soulignant que SM le Roi a donné Ses hautes instructions au ministère de la Santé de mettre à la disposition de la Confédération générale des entreprises du Maroc ses moyens matériels et humains, tout en tenant compte de la promiscuité et des particularités et contraintes sanitaires inhérentes aux lieux de travail.



Cette action est de nature à accélérer la reprise de l'activité économique au Royaume, à permettre à un grand nombre de catégories sociales d'exercer à nouveau leurs activités commerciales et professionnelles, à alléger l'impact sur les caisses de l'État et à préserver la santé des travailleurs et celle de leurs proches, a-t-il soutenu. Le chef du gouvernement a également présenté la situation épidémique du Royaume qui connait dernièrement "une amélioration significative", saluant à cette occasion le niveau de conscience dont en fait preuve les citoyens, a indiqué M. Amzazi. Dans ce sens, M. El Otmani a remercié les citoyens pour leur compréhension et leur coopération, tout en les appelant à continuer à se conformer aux mesures de précaution pour faire face à la propagation du virus.



MAP: 04/06/2020