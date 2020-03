M. El Otmani : Les dix prochains jours décisifs dans la propagation de coronavirus, le respect des dispositions de l'état d’urgence sanitaire s’impose

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a souligné, vendredi à Rabat, que les dix prochains jours seront décisifs dans la propagation de la pandémie de coronavirus au Maroc, ce qui nécessite la coopération, la solidarité et la conscience collective de chacun de nous pour réussir la mise en quarantaine et le respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire en vigueur il y a quelques jours.

Dans son allocution à l'ouverture d’une réunion du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a relevé qu’une augmentation du nombre d'infections a été enregistrée, ainsi que des cas de rétablissement, exprimant ses regrets pour le décès d'un certain nombre de citoyens contaminés par le virus et ses condoléances à leurs familles et leurs proches, indique un communiqué du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, publié à l'issue du Conseil.

Au début de son allocution, M. El Otmani a rappelé que le Maroc est placé depuis quelques jours dans un état d’urgence sanitaire, appelant tous les citoyens à assumer leur responsabilité individuelle, « car aucune autorité ne peut obliger les gens à se mettre en quarantaine complètement, si les citoyens ne coopèrent pas entre eux ».

La meilleure façon de réussir cette épreuve est de rester à domicile et de ne pas le quitter sauf en cas de nécessité pour faire des courses, se rendre à un médecin, à une pharmacie ou au travail, a-t-il insisté.

Concernant le décret de loi sur l'état d'urgence sanitaire contenant des peines d'emprisonnement ou d'amendes à l’encontre des contrevenants, M. El Otmani a fait noter qu’en adoptant ces mesures le gouvernement veut vaincre cette épidémie et protéger la patrie et les citoyens, dans un cadre volontaire avec la coopération et la participation de tous.

Dans ce sens, le chef du gouvernement a indiqué que le Maroc a pris un certain nombre de mesures prospectives sans précédent et orientées vers l’avenir depuis l’apparition du coronavirus, et ce sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a ordonné la prise de toutes les mesures nécessaires pour protéger le Royaume contre cette épidémie et ses conséquences futures.

Dans ce contexte, il a rappelé l'initiative de Sa Majesté le Roi qui a donné ses Hautes instructions pour créer un Fonds spécial pour la gestion de la Pandémie du Coronavirus (Covid-19), assurant que l’Initiative Royale a constitué une occasion lors de laquelle le peuple marocain a fait preuve de sa solidarité en contribuant massivement à ce fonds destiné à réduire les effets de la pandémie.

