M. El Otmani réitère la détermination du gouvernement à prendre toutes les mesures pour protéger les citoyens contre la propagation du coronavirus

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a réitéré, lundi à Rabat, la détermination du gouvernement à prendre toutes les mesures à même de protéger les citoyens contre la propagation du coronavirus et d'assurer tous les moyens nécessaires à l’amélioration des prestations sanitaires

Lors d’une rencontre avec les représentants des centrales syndicales les plus représentatives consacrée aux développements de la situation nationale relative au coronavirus et aux mesures prises par l'exécutif pour faire face à cette pandémie et ses répercussions, M. El Otmani a également fait part de la détermination du gouvernement à poursuivre les cours d’enseignement et à garantir la continuité des services publics et des activités productives vitales, outre le soutien des différentes catégories sociales touchées par cette épidémie et l’accompagnement de l’entreprise nationale, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

M. El Otmani s’est en outre félicité de l’adhésion, avec responsabilité, des centrales syndicales à l’effort national de lutte contre cette épidémie, appelant à davantage de mobilisation de la classe laborieuse et des salariés pour la réussite des mesures préventives prises.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, le chef du gouvernement a passé en revue les différents développements de la situation épidémiologique au Maroc et la mobilisation des différents organes de l’Etat conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour permettre au pays de maîtriser cette pandémie et faire face à ses répercussions, ajoute le communiqué.

Pour leur part, les représentants de l’Union marocaine du travail (UMT), de la Confédération démocratique du travail (CDT), de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et de l’Union nationale du travail au Maroc (UNMT) ont exprimé la pleine adhésion de la classe laborieuse et des salariés à la mobilisation nationale pour faire face aux répercussions de la propagation de l’épidémie du coronavirus et pour préserver l’économie nationale et permettre au pays de traverser cette conjoncture avec moins de dégâts.

Ils ont hautement salué les efforts déployés par les Forces armées royales et les différentes autorités sécuritaires et les professionnels de santé qui affrontent d’une manière directe cette épidémie.

Les représentants des centrales syndicales ont aussi salué les mesures prises par le gouvernement dans ce cadre, notamment celles destinées à la classe laborieuse touchée par les répercussions de cette épidémie sur le circuit économique, insistant sur la nécessité de préserver les droits de cette classe laborieuse, de garantir les conditions de la sécurité sanitaire nécessaires à la poursuite des activités productives et d’élargir la subvention destinée aux catégories vulnérables.

Ils ont dans ce sens appelé à la coordination et la concertation avec les représentants des salariés.

S’agissant de la question de l’avancement des fonctionnaires évoquée par les représentants des syndicats, le chef du gouvernement a expliqué qu’il s’agit d’un report de l’effet financier de ces avancements en attendant de dépasser cette conjoncture, tout en préservant les droits acquis.

