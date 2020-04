M. El Otmani:Le gouvernement veille à garantir aux citoyens l’approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires

L’approvisionnement des produits alimentaires et non alimentaires pour les citoyens est l’une des priorités du gouvernement, a souligné, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

M. El Otmani a indiqué dans une déclaration à la presse, suite à son examen du travail de la cellule chargée du suivi du niveau d’approvisionnement des marchés au ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, que cette cellule suit toutes les opérations manufacturières dédiées à la lutte contre les répercussions du nouveau coronavirus.

La cellule supervise également la distribution des produits alimentaires et ménagers de première nécessité, et l’approvisionnement des marchés en ces produits, ainsi qu’en d’autres produits médicaux et paramédicaux, y compris les masques, pour s’assurer de la quantité produite et des méthodes et points de distribution, a-t-il fait savoir.

Le Chef du gouvernement a salué, à cette occasion, les efforts de la cellule qui “travaille en permanence, jour et nuit, pour suivre cette opération et éviter toutes perturbations”.

