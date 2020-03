M. El Otmani:Les consultations avec les partis politiques sur les prochaines élections visent à consacrer le consensus et à poursuivre les réformes

La réunion du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, mercredi à Rabat avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement, a été l’occasion d’entamer les consultations sur les prochaines élections en vue de consacrer le consensus et poursuivre les réformes politiques dans le Royaume.

Cette réunion, tenue dans le cadre des préparations des prochaines échéances électorales, a été l’occasion de lancer le “chantier de consultations” dans le cadre d’un débat national entre les partis politiques afin de consacrer un consensus permettant de poursuivre et de consolider les réformes entamées dans le pays et apporter une nouvelle dynamique à l’action et aux institutions politiques en tenant compte des aspirations des citoyens, selon un communiqué du département du chef du gouvernement.

Ce processus se poursuivra à travers une réunion, jeudi, du Chef du gouvernement avec les partis politiques non représentés au Parlement, fait savoir la même source.

Ont assisté à cette réunion, le ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice et le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur.

-MAP-04/03/2020