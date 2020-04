M. Laftit : 5,1 millions de familles ont bénéficié des aides du Fonds spécial

Un total de 5,1 millions de familles ont bénéficié des aides financières du Fonds spécial pour la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué mercredi à Rabat le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit.

Le fonds a permis de soutenir 800.000 personnes affiliées à la CNSS, en arrêt de travail, et 2,3 millions familles détentrices de la carte Ramed, impactés par le Covid-19, en plus de deux millions de ménages non-Ramédistes, a expliqué le ministre lors d'une réunion de la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.



Après avoir mis en avant les mesures prises pour faire face aux retombées de la pandémie avec comme premier objectif la protection des citoyens, M. Laftit a souligné que la mise en œuvre optimale de l'état d'urgence sanitaire requiert avant tout "une conviction profonde de tous les citoyens en leur destin commun".



Dès la confirmation des premiers cas de coronavirus, a-t-il rappelé, le Royaume a suspendu toutes les liaisons aériennes et maritimes avant de décréter l'état d'urgence sanitaire le 20 mars, ensuite prolongé jusqu'au 20 mai. Tous les intervenants ont été mobilisés dès le départ avec en particulier la création d'une cellule locale de suivi dans chaque province et chaque région, afin d'apporter avec la célérité requise des solutions aux problèmes rencontrés, a poursuivi le ministre.



M. Laftit a dans ce contexte cité la mise à disposition des moyens et équipements de santé au niveau des hôpitaux, ainsi que la création d'hôpitaux de campagne, tout en assurant l'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité.



Parmi les mesures adoptées, le responsable gouvernemental a rappelé le port obligatoire des masques médicaux pour toutes les personnes autorisées à se déplacer hors leur résidence dans les cas exceptionnels. A cet égard, l'effort visant l'approvisionnement du marché en quantités suffisantes de masques a permis la production de 110 millions d'unités.



Au cours des débats qui ont suivi l'intervention du responsable devant les membres de la commission, le ministre a mis l'accent sur l'application mobile lancée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), permettant aux agents de sûreté à différents barrages de contrôle de suivre les mouvements des citoyens. Il s'agit d'une application 100% à caractère provisoire, développée par des cadres marocains, a-t-il précisé.



L'utilisation de cette application a été déployée avec l'accord de la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP), en ce sens qu'elle est respectueuse des informations personnelles.



Abordant une éventuelle levée de l'état d'urgence sanitaire, M. Laftit a assuré que les scénarios possibles sont actuellement étudiés et que toutes les mesures d'accompagnement sont examinées pour le déconfinement.



Le ministre a à ce propos appelé les citoyens à veiller au respect des mesures prises par les autorités publiques pour faire face à la pandémie du coronavirus.

MAP: 29/04/2020