M. Rabbah: Le Maroc peut jouer un rôle important dans le secteur énergétique mondial

Le Maroc, de par sa position géographique et ses infrastructures portuaires, peut jouer un rôle important dans le secteur énergétique mondial, a indiqué, jeudi à Casablanca, Aziz Rabbah, ministre de l'Énergie, des mines et de l’environnement.

Certes le Maroc est un pays consommateur d'énergie, mais sa position géographique ainsi que ses infrastructures portuaires feront de lui un acteur majeur dans l'amélioration de la sécurité énergétique mondiale et un hub de la logistique énergétique, a souligné le ministre à l'ouverture de la 1ère édition de la Conférence et du Salon international du pétrole et du Gaz "Petrolia-Expo Morocco 2020".



Il a, dans ce sens, rappelé que le Maroc s'est hissé de la 83ème en 2004 à la 17ème place dans le classement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) en matière de la connectivité maritime, relevant que le Royaume pourra figurer parmi le top 10 de la scène maritime internationale grâce à son infrastructure portuaire, notamment le nouveau port de Dakhla Atlantique, le port du Nador West Med ainsi que celui de Tanger Med.



En outre, le ministre a mis en exergue la stratégie énergétique nationale, lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2009 et qui s'appuie sur un modèle énergétique basé sur la diversification des sources d’approvisionnement en énergie et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation électrique nationale, tout en en assurant un usage rationnel et en préservant l’environnement, notant que l'objectif est de porter la part d’énergies renouvelables de la production électrique de 42% en 2020 à plus de 50% à l'horizon 2030.



Le ministre a également exposé les différentes efforts déployés par le Maroc en matière de réformes et d'investissements dans le secteur des énergies, notamment ceux relatives à la distribution et le stockage d'énergie, relevant que les investissements dans le stockage ont atteint, à ce jour, plus de 300 millions de dollars. De son côté, le ministre du Pétrole, de l’Électricité et de l’Eau du Koweït et président de Kuwait Petroleum Corporation (KPC), Khalid Ali Mohammad Al-Fadel, s'est félicité des relations ancestrales liant le Maroc et le Koweït, soulignant que le Royaume a franchi d'importants pas dans le domaine pétrolier notamment en termes d'exploration et d'extraction du pétrole et du gaz ce qui lui permettra, eu égard à sa position géo-stratégique entre l'Europe et l'Amérique, de jouer un rôle prometteur dans l'avenir notamment en matière d'exploration du gaz, nerf de l'industrie future.



Pour sa part, le président du Conseil d'affaires maroco-saoudien, Ali Hussein Borman, a relevé que l'organisation de cette Conférence témoigne des opportunités d'affaires qu'offre le Royaume grâce à son positionnement stratégique, mettant en avant le rôle du Conseil dans le développements des relations économiques entre le Maroc et l'Arabie Saoudite.



Organisé en partenariat avec l'Organisation arabe des pays exportateurs de pétrole (OAPEC), l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et le Conseil d'affaires maroco-saoudien, "Petrolia-Expo Morocco 2020" a pour objectif le développement et la promotion de ce secteur stratégique à travers l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement dans ce domaine et la recherche des différentes sources de financement des grands projets.



Ce rendez-vous de trois jours tend également à la création d'une plateforme de rencontres et d'échanges réunissant les différents acteurs publics et privés, experts, décideurs politiques et investisseurs venus des quatre coins du monde.



Un programme d'animations accompagnera cet événement avec des conférences et des tables rondes animées par des experts nationaux et internationaux pour débattre des problématiques énergétiques aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.