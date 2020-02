M.Abyaba: Le ministre de la Culture palestinien salue le rôle du Comité Al Qods dans le soutien des habitants de la ville sainte (SIEL 2020)

Le ministre palestinien de la Culture Atef Abu Saif a salué, vendredi à Casablanca, le rôle du Comité d'Al Qods, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, dans la défense des habitants de la ville sainte et l'allégement de leurs souffrances.

A l'issu de ses entretiens avec le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, en marge des activités de la 26e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), M. Abu Saif a déclaré que le Comité Al Qods s'emploie activement à mettre la lumière sur les souffrances des habitants de la ville sainte.



Il a souligné la tenue, au SIEL, d'une conférence qui traite de la question de la souffrance des Madissis, avec la participation de chercheurs originaires de la ville sainte, considérant la présence de ces chercheurs comme une forme de militantisme "pour briser le siège imposé par l'occupant".



Revenant sur ses entretiens avec M. Abyaba, le ministre palestinien a expliqué qu'ils étaient l'occasion de réaffirmer la profondeur des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la Palestine, ainsi que le "soutien permanent du Maroc, aux côtés du peuple palestinien et de ses luttes".



Les deux parties ont également mis en exergue la nécessité d'approfondir les relations culturelles entre les deux pays, pour refléter "cette forte position marocaine dans le soutien de la cause palestinienne", et oeuvrer ensemble pour renforcer davantage la coopération culturelle bilatérale, a-t-il ajouté.



Pour sa part, M. Abyaba a mis en avant la qualité des "relations historiques" liant le Maroc à la Palestine et le soutien inébranlable du Royaume au peuple palestinien, soulignant "l'action et les divers services" fournis par le Comité Al Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la défense de la ville sainte et de ses habitants. Le ministre a évoqué "les étapes historiques et les nombreuses formes d'expression, par le peuple marocain, de son soutien au peuple palestinien", notant qu'il s'agit d'un soutien "lié à une histoire pleine d'émotions et de prises de positions au profit de la cause palestinienne".



Concernant la participation de la Palestine au SIEL, M. Abyaba a expliqué que cette présence intervient dans le cadre de la consolidation des relations culturelles entre les deux pays, qui comporte un programme bilatéral spécial visant à mettre en valeur toutes les manifestations de la culture marocaine en Palestine, ainsi que les diverses déclinaisons de la culture palestinienne et des réalisations de ses intellectuels au Maroc.

